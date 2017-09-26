Аграрии Рязанской области намолотили 2 миллиона тонн зерна

По состоянию на 22 сентября валовой сбор зерна составляет 2 миллиона 13,4 тысячи тонн при средней урожайности 38,6 ц/га

Это наивысший валовой сбор за всю современную историю регионального агропромышленного комплекса. С результатом, превышающим 2 миллиона тонн, рязанские аграрии завершали уборочную только дважды в истории: в 1973 году урожай составил 2 294,7 тысячи тонн и в 1987 году – 2 127 тысяч тонн. На сегодняшний день убрано 92,4 процента общей площади ранних зерновых и зернобобовых культур. Аграриям предстоит еще убрать более 25 тыс. га кукурузы на зерно, к уборке которой планируется приступить в ближайшее время.

По итогам уборочной кампании 2017 году ожидается также достижение рекордной урожайности зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 22 сентября средняя урожайность в Рязанской области составляет 38,6 ц/га, что выше уровня прошлого года на 8,3 ц/га. Ранее наивысшим достижением был результат 2008 и 2015 года, когда средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в регионе составила 32,7 ц/га.

Среди районов по валовому сбору лидирует Сараевский, аграрии которого намолотили 252,3 тысячи тонн зерна. Более 100 тысяч тонн собрано в Милославском, Михайловском, Скопинском, Александро-Невском, Старожиловском, Рязанском, Захаровском и Ухоловском районах.

По урожайности безоговорочный лидер среди муниципальных образований Александро-Невский район, где средняя урожайность составляет 54,2 ц/га. Более 40 центнеров с каждого гектара намолачивают в хозяйствах Рязанского, Ухоловского, Сараевского, Сапожковского и Кораблинского районов.

Среди хозяйств лидером по урожайности с результатом 69 ц/га является ООО «Надежда» Александро-Невского района. Более 60 ц/га получено также в СПК «Победа» Александро-Невского района и в КФХ Скуратова А.А. Сараевского района. Более 50 ц/га получают в 17 агропредприятиях и фермерских хозяйствах, урожайность зерновых равную и большую среднеобластного значения получают в 75 хозяйствах области.

На полях области трудятся тысячи комбайнеров, водителей, трактористов, которые делают все возможное для того, чтобы убрать выращенный урожай.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области