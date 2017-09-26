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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил хлеборобов региона с достижением рекордного результата

13:31 / Власть

В агрохозяйствах Рязанской области намолочено свыше 2 млн. тонн зерна. В связи с этим Губернатор Николай Любимов направил приветствие аграриям региона.

В телеграмме главы региона, в частности, говорится: «Поздравляю хлеборобов Рязанской области с достижением знакового рубежа: валовой сбор зерна превысил 2 млн. тонн. Это наивысший результат за всю современную историю региона. Такие показатели были достигнуты лишь дважды: в 1973 и в 1987 годах. Осенняя страда продолжается. Уже убрано 92,4 процента от общей площади. Уверен, что сельские труженики сохранят высокие темпы и качество работы, приложат все силы для того, чтобы полностью собрать выращенный урожай. Самоотверженный труд, профессионализм и мастерство всех работников отрасли служат залогом успешного завершения осенних работ».

Губернатор поблагодарил всех участников уборочной кампании, пожелал крепкого здоровья, благополучия, успехов в нелегком и благородном крестьянском труде на благо Рязанского края.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
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