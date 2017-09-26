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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поделился впечатлениями от участия во встрече, которую провел Президент РФ Владимир Путин с избранными главами регионов России

15:36 / Власть

О своих впечатлениях от встречи, которая состоялась 20 сентября, губернатор Николай Любимов рассказал сегодня во время общения с руководителями региональных отделений политических партий.

По словам Николая Любимова, глава государства нацелил избранных губернаторов на активную работу по улучшению ситуации в регионах, отметив, что аванс доверия от населения, полученный на выборах, нужно оправдать.

Люди ждут от нас улучшения качества жизни. Пусть это будет происходить постепенно, но главное, чтобы жители региона видели и чувствовали позитивные изменения, – сказал Николай Любимов. – Кредит доверия, который мне предоставили рязанские избиратели, накладывает серьезные обязательства перед людьми на ближайшее будущее.

Губернатор Николай Любимов отметил, что перед новым правительством области стоят задачи сделать регион экономически успешным, привлекать инвестиции, укреплять инфраструктуру, промышленность, АПК, социальную сферу, создавать комфортную городскую среду. Кроме того, важно формировать открытое общество, где слышат каждого человека, а власть работает для всех. В ходе встречи с главой государства Николай Любимов также озвучил предложения по цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе. «Важно сделать так, чтобы это действительно приносило определенную пользу и, прежде всего, снижало административную нагрузку на бизнес», – подчеркнул губернатор.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
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