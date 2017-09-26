Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с руководителями региональных отделений политических партий

В сегодняшней встрече приняли участие руководитель регионального отделения «ПАРТИИ РОСТА» Александра Перехватова, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Пупков, первый секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ Владимир Федоткин.

Губернатор Николай Любимов поблагодарил руководителей региональных отделений политических партий за участие в избирательной кампании. «Политические партии отработали добросовестно. Всем вам хочу сказать спасибо за то, что в целом кампания прошла организованно и без использования черных технологий», – сказал Николай Любимов. По словам главы региона, каждая партия представляет довольно большую часть электората – жителей Рязанской области. «Сегодня системные политические партии, которые вы представляете, отражают интересы подавляющего большинства наших граждан. Несмотря на то, что у нас разные взгляды по многим вопросам, мы едины в своем стремлении работать на благо нашего региона и страны, видеть Россию великой державой».

Губернатор отметил, что правительство области заинтересовано в продолжении конструктивного взаимодействия с политическими партиями.

Сегодняшняя встреча – это приглашение к дальнейшему диалогу, – сказал Николай Любимов. – Уверен, что вместе мы продолжим работать над тем, чтобы Рязанская область развивалась, чтобы людям жилось лучше.

По словам главы региона, будет продолжена сложившаяся практика участия населения в общественной жизни региона. «Нужно знать разные точки зрения на те решения, которые принимает власть. Очень важно советоваться с людьми», – сказал Николай Любимов. Губернатор подчеркнул, что работа дискуссионных площадок и клубов, на которых обсуждаются важные для региона вопросы, будет продолжена. «Кроме того, мы и дальше будем обсуждать стратегию развития Рязанской области для того, чтобы ее можно было в этом году уже принять, – отметил глава региона. – Главное, чтобы в ней нашли отражение основные инициативы, проекты и идеи жителей региона».

На встрече руководители региональных отделений политических партий выразили готовность к дальнейшему взаимодействию и совместной работе, направленной на развитие Рязанской области. Руководитель регионального отделения всероссийской политической «ПАРТИИ РОСТА» Александра Перехватова передала губернатору предвыборную программу партии для учета содержащихся в ней предложений в дальнейшей работе правительства Рязанской области.

Источник: сайт правительства Рязанской области