По дорогам Рязанской области разъезжал водитель, лишенный прав

Его пассажиры вели себя неадекватно, а в салоне обнаружили подозрительное вещество

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера сотрудники ГИБДД Рыбновского района проводили совместный с сотрудниками УФССП по области рейд. В ходе рейда они остановили автомобиль «Рено Логан» и выяснилось, что за рулем находится водитель, которого лишили прав. Пассажиры вели себя неадекватно, и полицейские осмотрели салон машины. Они обнаружили пакетик со светлым порошком, предположительно, наркотическим веществом.

Водителю грозит штрафа в размере 30000 рублей либо арест на срок до 15 суток за езду без прав, а изъятое вещество отправлено на экспертизу. В зависимости от типа и количества наркотического вещества будет принято решение о наказании тех, кто провозил и хранил наркотик.