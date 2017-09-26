Более 6,5 миллиона рублей взыскали в Рязанской области в ходе акции «Собери ребенка в школу — заплати алименты!»

Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, с 10 августа по 18 сентября в регионе прошла акция «Собери ребенка в школу — заплати алименты!». Судебные приставы активизировали работу с должниками по алиментам. В результате по различным основаниям было окончено 582 исполнительных производства этой категории, в пользу несовершеннолетних детей взыскали более 6,5 миллиона рублей алиментных платежей.

43 жителей области привлекли к административной ответственности за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей. В отношении 22 должников возбуждены уголовные дела за злостное уклонение от алиментов. Специалисты разыскали 29 должников, еще 231 числятся в розыске. Судебные приставы вынесли 105 постановлений о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации, Права водить машину временно лишились 37 граждан. У 43 должников арестовали имущество (бытовую технику). Общая сумма арестованного имущества превысила 570 тысяч рублей, на сумму около 40 тысяч рублей арестованное имущество реализовали сами должники.

Должникам, не имеющим возможности самостоятельного трудоустройства, судебные приставы вручили более 300 направлений в районные центры занятости населения. На сегодняшний день 84 гражданина официально трудоустроились, 146 — встали на учет в службу занятости.