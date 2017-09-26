Нити Арена
16:33 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
247

Более 6,5 миллиона рублей взыскали в Рязанской области в ходе акции «Собери ребенка в школу — заплати алименты!»

16:34 / Общество

Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, с 10 августа по 18 сентября в регионе прошла акция «Собери ребенка в школу — заплати алименты!». Судебные приставы активизировали работу с должниками по алиментам. В результате по различным основаниям было окончено 582 исполнительных производства этой категории, в пользу несовершеннолетних детей взыскали более 6,5 миллиона рублей алиментных платежей. 

43 жителей области привлекли к административной ответственности за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей. В отношении 22 должников возбуждены уголовные дела за злостное уклонение от алиментов. Специалисты разыскали 29 должников, еще 231 числятся в розыске. Судебные приставы вынесли 105 постановлений о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации, Права водить машину временно лишились 37 граждан. У 43 должников арестовали имущество (бытовую технику). Общая сумма арестованного имущества превысила 570 тысяч рублей, на сумму около 40 тысяч рублей арестованное имущество реализовали сами должники.

Должникам, не имеющим возможности самостоятельного трудоустройства, судебные приставы вручили более 300 направлений в районные центры занятости населения. На сегодняшний день 84 гражданина официально трудоустроились, 146 — встали на учет в службу занятости.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

По дорогам Рязанской области разъезжал водитель, лишенный прав

В Рязанской области отметили 215-летие финансовой системы России

Жителя Ульяновской области ограбили в Рязани

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
12:47
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 37 ДТП
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы