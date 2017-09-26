Рязанский облизбирком поблагодарил МФЦ за сотрудничество

На заседании Избирательной комиссии Рязанской области в пятницу, 22 сентября, председатель Владимир Грачев вручил благодарственное письмо и. о. директора «МФЦ Рязанской области» Лии Лукьяновой.

Впервые на выборах 10 сентября 2017 года применялась новая технология: каждый избиратель мог отдать свой голос на ближайшем к дому участке вне зависимости от места прописки. Для этого он должен был всего лишь подать заявление любым удобным для себя способом. Один из вариантов – через многофункциональный центр (МФЦ).

Для этого в июне 2017 года между облизбиркомом и МФЦ было заключено соглашение о сотрудничестве. Всего перед Единым днем голосования через МФЦ рязанцами было подано 240 заявлений о включении в списки избирателей по месту нахождения (общее число оформленных заявлений в регионе – более 5 тысяч). По словам Владимира Грачева, работа по приему заявлений велась МФЦ региона четко, грамотно, без ошибок.