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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Кто сегодня в Рязани отказался от автомобиля?

17:42 / Общество
В областном центре отметили Всемирный день без автомобиля
Автор фото: Светлана Максимова | Кто сегодня в Рязани отказался от автомобиля?
Фото: Светлана Максимова.

Альтернативный вид транспорта сегодня предпочли сотрудники городской администрации, которые приехали на работу на велосипедах.

Рязанцы одиннадцатый год подряд присоединяются к всемирному движению за отказ от любого вида транспорта, работающего на топливе. Как отметила начальник управления по физической культуре и спорту администрации Рязани Марина Кащеева, тех, кто в этот день предпочитает ходить пешком или передвигаться на велосипеде, с каждым годом становится все больше. На этот раз в поддержку горожан, следующих правилам Дня без автомобиля, состоялись экомарафон «Вишневые дорожки» с участием детей на экологичных видах транспорта, открытый чемпионат и первенство города по кросс-кантри и акция «Счастливый час», во время которой горожане смогли бесплатно воспользоваться велопрокатом.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
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