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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани насчитали 99 недостроенных домов

18:02 / Актуально
В Рязани насчитали 99 недостроенных домов

Как сообщает сайт администрации областного центра, в Рязани на стадии незавершенного строительства находятся 99 многоквартирных жилых домов. Городское управление капитального строительства публикует актуальный реестр соответствующих объектов и их застройщиков.

В документе приведены многоквартирные жилые дома, застройщики которых получили разрешение на строительство с разным сроком действия – от истекающих в ближайшие месяцы до полученных недавно. При этом, отмечают в профильном управлении, согласно действующим положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации, срок действия разрешения может быть перенесен на более ранний либо поздний на основании заявления застройщика.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
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