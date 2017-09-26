В Рязани насчитали 99 недостроенных домов

Как сообщает сайт администрации областного центра, в Рязани на стадии незавершенного строительства находятся 99 многоквартирных жилых домов. Городское управление капитального строительства публикует актуальный реестр соответствующих объектов и их застройщиков.

В документе приведены многоквартирные жилые дома, застройщики которых получили разрешение на строительство с разным сроком действия – от истекающих в ближайшие месяцы до полученных недавно. При этом, отмечают в профильном управлении, согласно действующим положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации, срок действия разрешения может быть перенесен на более ранний либо поздний на основании заявления застройщика.