Жители Рязанской области за полгода оплатили банковскими картами покупки на сумму почти 25 миллиардов рублей

Такие данные приводит региональное отделение главного управления Банка России. Ведомство сообщает данные за первое полугодие, согласно которым держатели платежных карт в Рязанской области совершили 38,6 миллиона операций. Это на 24,1 процента больше прошлогодних показателей. Суммарный объем этих операций увеличился на 11,8 процента и достиг 112,8 миллиарда рублей.

Только в организациях торговли и услуг области с помощью платежных карт было совершено 25,7 миллиона операций на сумму 24,7 миллиарда рублей. При этом средняя сумма покупки составила 970 рублей.

В Рязанской области количество устройств, принимающих к обслуживанию платежные карты (в т.ч. банкоматы и платежные терминалы, электронные терминалы), увеличилось за год на 22,5 процента и к началу июля достигло 14,7 тысячи единиц.