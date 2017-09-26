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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Жители Рязанской области за полгода оплатили банковскими картами покупки на сумму почти 25 миллиардов рублей

18:10 / Экономика

Такие данные приводит региональное отделение главного управления Банка России. Ведомство сообщает данные за первое полугодие, согласно которым держатели платежных карт в Рязанской области совершили 38,6 миллиона операций. Это на 24,1 процента больше прошлогодних показателей. Суммарный объем этих операций увеличился на 11,8 процента и достиг 112,8 миллиарда рублей.

Только в организациях торговли и услуг области с помощью платежных карт было совершено 25,7 миллиона операций на сумму 24,7 миллиарда рублей. При этом средняя сумма покупки составила 970 рублей.

В Рязанской области количество устройств, принимающих к обслуживанию платежные карты (в т.ч. банкоматы и платежные терминалы, электронные терминалы), увеличилось за год на 22,5 процента и к началу июля достигло 14,7 тысячи единиц.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
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