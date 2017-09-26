В пруду в Рязанской области обнаружили труп

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 15.55 спасатели поисковой спасательной станции на воде из пруда у села Кирицы в Спасском районе подняли тело мужчины. К работам привлекались 1 единицы техники, 4 человека поисково-спасательной службы на воде города Спасска.