Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 15.55 спасатели поисковой спасательной станции на воде из пруда у села Кирицы в Спасском районе подняли тело мужчины. К работам привлекались 1 единицы техники, 4 человека поисково-спасательной службы на воде города Спасска.
В пруду в Рязанской области обнаружили труп
18:15 22.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 сентября 2017 года
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