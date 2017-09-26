Рязанская художница Светлана Ильина представила город и его жителей

Как сообщает сайт регионального министерства культуры и туризма, 21 сентября в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открылась персональная выставка рязанской художницы Светланы Ильиной.

Большая часть представленных работ хранится в фондах Рязанского художественного музея. Как отметила директор музея Марина Котова, Светлана Ильина впервые выставлялась в музее 20 лет назад. За время, прошедшее после персональной экспозиции работ Ильиной в музее в 1997 году, изменились как мировосприятие, так и авторский почерк художника. Эта выставка с новым импульсом жить, творить.

В ретроспективной экспозиции представлены работы от 70-х до 2000-х годов. На выставке можно проследить два основных этапа творчества художника. Первый связан с темой рязанских улиц, сохранивших старую деревянную застройку, и отличается у Ильиной лирическим восприятием городской среды. Для художника каждый дом, каждый уголок исторической части города неповторим, как разнообразны и непохожи судьбы городских жителей.

В экспозицию вошел и жанр портрета. Большинство моделей Ильиной – представители художественной интеллигенции города, входившие в постоянный круг ее общения Она писала их без посторонней атрибутики, акцентируя внимание на главном в характере и внешнем облике.

Нынешний этап в биографии Светланы Ильиной связан с поиском новых тем. Его можно рассматривать как время внутреннего личностного роста, неторопливых проб своих возможностей в создании работ, наполненных ощущением покоя и гармонии, отличавших мироощущение этого автора в лучшие периоды жизни.

Выставка будет работать в художественном музее в течение месяца.