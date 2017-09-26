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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани начинается отопительный сезон

09:08 / Актуально
В Рязани начинается отопительный сезон

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства информирует, что с 25 сентября в Рязани начинается отопительный сезон и обращается к жильцам многоквартирных домов с просьбой обеспечить присутствие в своих квартирах в день пуска теплоносителя с тем, чтобы оперативно подать информацию о возможных неисправностях внутриквартирных коммуникаций для принятия мер по их своевременному устранению в свои управляющие организации. Объявления о точных датах будут адресно размещены на информационных площадках домов.

Пуск теплоносителя на жилые многоквартирные дома и объекты социальной сферы, подключенные к централизованной системе теплоснабжения, будет производиться в течение нескольких дней, уточняют в управлении энергетики и ЖКХ.

По сообщению подразделения, в рамках подготовки города к отопительному сезону 2017-2018 гг. выполнен профилактический ремонт оборудования во всех 69 котельных и 127 центральных тепловых пунктах, осуществляющих теплоснабжение в зоне РМПТС. Ремонт, в том числе капитальный, проведен на около 7 500 погонных метров квартальных сетей. В ходе плановых гидравлических испытаний в течение периода подготовки к отопительному сезону выявлено и устранено свыше 280 повреждений на трубопроводах, находящихся на балансе РМПТС.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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