Нити Арена
16:31 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
135

Рязань присоединилась ко Всероссийскому параду коммунальной техники

09:29 / Актуально
В преддверии холодов в областном центре проверили готовность коммунальных машин и оборудования к зиме
Автор фото: Михаил Скрипников | Рязань присоединилась ко Всероссийскому параду коммунальной техники
Фото: Михаил Скрипников.

Инициатором акции «Всероссийский парад коммунальной техники» стало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. На площадке в Борках управление благоустройства города и управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Рязани представило около 30 единиц различных типов спецтехники, в том числе подметальные уборочные машины, экскаваторы, тракторы малой механизации, поливомоечные автомобили, илососные машины, предназначенные для выполнения дорожной очистки. Это спецмашины, находящихся в пользовании Дирекции благоустройства города и ресурсоснабжающих предприятий Рязани – МП «Водоканал города Рязани», МУП «РМПТС» и МУП «РГРЭС».

В смотре техники приняли участие заместитель председателя правительства области Олег Харивский, министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, и.о. его заместителя Владимир Луканцов.

«Время, которое осталось до наступления холодов, нужно потратить с пользой и своевременно завершить подготовку коммунального автопарка», – сказал руководитель администрации Рязани Сергей Карабасов.

По итогам смотра отмечалось, что техника различных аварийных служб подготовлена в полном объеме. Готовы к работе и автомобили для нанесения противоледной посыпки на дороги, снегоуборочные агрегаты, техника для ликвидации аварий на электросетях. Часть техники новая, причем отечественная.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани начинается отопительный сезон

В Рязани насчитали 99 недостроенных домов

В выходные в Рязанской области сохранится теплая погода

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
12:47
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 37 ДТП
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы