Рязань присоединилась ко Всероссийскому параду коммунальной техники

В преддверии холодов в областном центре проверили готовность коммунальных машин и оборудования к зиме

Инициатором акции «Всероссийский парад коммунальной техники» стало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. На площадке в Борках управление благоустройства города и управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Рязани представило около 30 единиц различных типов спецтехники, в том числе подметальные уборочные машины, экскаваторы, тракторы малой механизации, поливомоечные автомобили, илососные машины, предназначенные для выполнения дорожной очистки. Это спецмашины, находящихся в пользовании Дирекции благоустройства города и ресурсоснабжающих предприятий Рязани – МП «Водоканал города Рязани», МУП «РМПТС» и МУП «РГРЭС».

В смотре техники приняли участие заместитель председателя правительства области Олег Харивский, министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, и.о. его заместителя Владимир Луканцов.

«Время, которое осталось до наступления холодов, нужно потратить с пользой и своевременно завершить подготовку коммунального автопарка», – сказал руководитель администрации Рязани Сергей Карабасов.

По итогам смотра отмечалось, что техника различных аварийных служб подготовлена в полном объеме. Готовы к работе и автомобили для нанесения противоледной посыпки на дороги, снегоуборочные агрегаты, техника для ликвидации аварий на электросетях. Часть техники новая, причем отечественная.