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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области за счет средств государственной системы «Платон» будет отремонтировано 99 километров трассы «М5»

10:05 / Актуально

Как сообщает сайт транспорт Рязани со ссылкой на Росавтодор, рязанский участок трассы «М5» стал одним из 10 участков дорог в России, которые будут отремонтированы за счет средств системы «Платон». Перечень был составлен на основании отзывов более 4 тысяч представителей рынка грузоперевозок, которые они оставляли на сайте проекта. Всего по данной программе отремонтируют более 700 километров трасс (будет проведен, в том числе , капитальный ремонт). Помимо Рязанской области работы предусмотрены на трассах Р-504 «Колыма» на территории Магаданской области и Якутии, М10 «Россия» в Новгородской области, А-146 в Краснодарском крае, Р-243 Киров – Шарья –Пермь, Р-258 в Забайкальском крае, Р-297 «Амур» и трассе А-360 «Лена» на Дальнем Востоке, А-181 «Скандинавия» от Выборга до Светогорска в Ленинградской области и на подъездных дорогах к Ижевску и Перми.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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