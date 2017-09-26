В Рязанской области за счет средств государственной системы «Платон» будет отремонтировано 99 километров трассы «М5»

Как сообщает сайт транспорт Рязани со ссылкой на Росавтодор, рязанский участок трассы «М5» стал одним из 10 участков дорог в России, которые будут отремонтированы за счет средств системы «Платон». Перечень был составлен на основании отзывов более 4 тысяч представителей рынка грузоперевозок, которые они оставляли на сайте проекта. Всего по данной программе отремонтируют более 700 километров трасс (будет проведен, в том числе , капитальный ремонт). Помимо Рязанской области работы предусмотрены на трассах Р-504 «Колыма» на территории Магаданской области и Якутии, М10 «Россия» в Новгородской области, А-146 в Краснодарском крае, Р-243 Киров – Шарья –Пермь, Р-258 в Забайкальском крае, Р-297 «Амур» и трассе А-360 «Лена» на Дальнем Востоке, А-181 «Скандинавия» от Выборга до Светогорска в Ленинградской области и на подъездных дорогах к Ижевску и Перми.