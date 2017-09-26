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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани внедрены новые способы пополнения транспортных карт «Умка»

10:15 / Актуально
В Рязани внедрены новые способы пополнения транспортных карт «Умка»

Теперь к действующим способам добавился новый сервис – через любые устройства самообслуживания Сбербанка, а также через интернет-банк и мобильное приложение. В настоящее время воспользоваться им можно для пополнения проездных на общественный транспорт по соответствующим тарифам, в разработке – система оплаты электронного кошелька.

Как сообщается на сайте администрации Рязани, новый сервис запускают оператор автоматизированной системы оплаты проезда совместно с ПАО Сбербанк. Он предполагает пополнение транспортных карт во всех банкоматах и терминалах Сбербанка, а также через ресурс «Сбербанк Онлайн» и мобильное приложение для клиентов этого банка. Порядок действий и подробное описание здесь.

Консультацию по всем вопросам, касающимся обслуживания транспортных карт «Умка», можно получить по телефону горячей линии 8-800-250-02-62 или на сайте www.картаумка.рф. Также на сайте можно оставить свои отзывы и пожелания по улучшению сервиса пополнения транспортных карт в Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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