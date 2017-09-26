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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В очередном матче чемпионата ВХЛ хоккеисты «Рязани» проиграли «Нефтянику» из Альметьевска

10:28 / Спорт

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, во втором матче домашней серии ХК «Рязань» встречались с лидером соревнований. На старте «Нефтяник» выглядит впечатляюще. Всего одно потерянное очко из 15 возможных, серия из трех матчей «на ноль» до визита в Рязань подряд. С другой стороны, игра с таким серьезным соперником словно лакмусовая бумажка должна была ответить на вопросы об истинных возможностях нынешнего призыва «горожан». И, в целом, можно за эту встречу подопечным Игоря Жилинского поставить «зачет».

В первом периоде команды не отсиживались в обороне, волны атак накатывали то на одни, то на другие ворота, заставляя трудиться вратарей – Илью Коновалова и Рафаэля Хакимова. Ближе к двадцатой минуте альметьевцы провели затяжную атаку, которую смелым проходом завершил опытный Максим Хапов.

Эту шайбу ХК «Рязань» после первого перерыва сумел отыграть, прервав впечатляющую «сухую» серию соперника. Голевая атака хозяев началась с двух блестящих сейвов Ильи Коновалова, отразившего сначала опасный бросок Хапова, а потом и добивание Александра Чиглинцева. После этого Данил Юртайкин одним касанием организовал рандеву с Рафаэлем Хакимовым для Игоря Бондырева и тот отличился во втором матче подряд, точно бросив в нижний угол.

Пас Чиглинцева, и Кирилл Адамчук атаковал ворота.

В третьем периоде «Нефтяник» оборонялся. Команда из Татарстана умело купировала все атаки «бело-синих», так и не позволив им организовать финальный штурм.

У ХК «Рязань» сравнялись количество проведенных матчей и набранных турнирных баллов – по 6. Пока это позволяет рассчитывать лишь на места в конце второго десятка. «Горожанам» нужны очки.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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