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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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БК «Рязань» уступил в 1/16 финала розыгрыша Кубка России в Ставрополе местному «Динамо»

10:35 / Спорт

Матч начинался для БК «Рязань» неплохо. Издали попал Даниил Аксенов, следом отличился Сергей Болотский – 7:4. Первый период остался за хозяевами – 14:16, в начале второго «зубры» в очередной раз обнулили предыдущие старания соперников – 18:18. Дальше БК «Рязань» буквально остановилась. В нападении мячи летели куда угодно, только не в цель (дальние броски к перерыву – 1 из 12), в защите раз за разом упускали своих оппонентов. «Динамо» до большого перерыва организовало рывок 6:22, сделав серьезную заявку на победу – 24:40.

На 32-й минуте «зубры» позволили Наилю Гафарову набрать четыре очка в одной атаке и многое в этом матче стало ясно – 26:46. Падение Павлу Гооге сотоварищи все же удалось остановить, но кардинально изменить ход матча так и не получилось. Лишь ближе к концовке БК «Рязань» продемонстрировал свои лучшие качества. Гости отыграли больше десяти очков – 64:73 после попадания Евгения Войтюка. Но для того, чтобы до предела обострить ситуацию на площадке, у «зубров» уже попросту не было времени – играть к тому моменту оставалось меньше минуты.

Результаты других матчей 1/16 финала: «Буревестник» - «Урал» (Екатеринбург) – 83:96, «Русичи» - «Темп»-СУМЗ-УГМК (Ревда) – 63:86, «Уралмаш» - «Химки-Подмосковье» - 74:68, «Динамо» Мг – «Купол-Родники» (Ижевск) – 66:72.

Уже 26 сентября БК «Рязань» предстоит стартовать в чемпионате Суперлиги-1. В этот день «зубры» в Ревде сыграют с «Темпом»-СУМЗ. Через три дня, 29 сентября, рязанцы отправятся в Екатеринбург в гости к «Уралу».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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