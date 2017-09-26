Нити Арена
16:32 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
273

В чемпионате по сбору грибов в рязанской деревне Ласково приняли участие представители Кубы и Индии

10:43 / Общество
Автор фото: Димитрий Соколов | В чемпионате по сбору грибов в рязанской деревне Ласково приняли участие представители Кубы и Индии
Фото: Димитрий Соколов.

В пятом чемпионате по сбору грибов близ деревни Ласково зарегистрировался 71 участник. Четыре часа отводилось, чтобы наполнить ведерки и корзинки лесными дарами с разноцветными шляпками. По условиям состязаний ареал сбора не ограничен. Главное – вовремя вернуться к взвешиванию. Из регионального фестиваль «В Рязани – грибы с глазами» быстро вырос в международный.

Среди 14-ти номинаций немало оригинальных, например: «Скороход» – первый пришедший на взвешивание грибов, или «За необычную композицию, сотворенную самой природой».

Победителем чемпионата, собравшим наибольшее количество грибов, стала Даяна Санс Пенья, представлявшая Республику Кубу, с результатом 7 килограммов 300 граммов. Второе место у Ирины Морозовой из Рязани (7,1 кг), третье – у Ольги Гремякиной из села Поляны (6,4 кг).

В командном первенстве абсолютное лидерство за акционерным обществом «Гранит» – 23 килограмма 600 граммов. Приз вручили и самому юному участнику – двухлетней Валентине Тарасиковой из Рязани. А гость из Индии – будущий хирург Камаедин Сираджудин увез подаренную картину и, конечно же, все краски светлой осени и грибного великолепия, на которые столь щедра природа в рязанской деревеньке с ласковым названием. Для участников фестиваля сварили 100 литров супа из белых грибов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 13 преступлений

Кто сегодня в Рязани отказался от автомобиля?

Более 6,5 миллиона рублей взыскали в Рязанской области в ходе акции «Собери ребенка в школу — заплати алименты!»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
12:47
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 37 ДТП
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы