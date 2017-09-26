В чемпионате по сбору грибов в рязанской деревне Ласково приняли участие представители Кубы и Индии

В пятом чемпионате по сбору грибов близ деревни Ласково зарегистрировался 71 участник. Четыре часа отводилось, чтобы наполнить ведерки и корзинки лесными дарами с разноцветными шляпками. По условиям состязаний ареал сбора не ограничен. Главное – вовремя вернуться к взвешиванию. Из регионального фестиваль «В Рязани – грибы с глазами» быстро вырос в международный.

Среди 14-ти номинаций немало оригинальных, например: «Скороход» – первый пришедший на взвешивание грибов, или «За необычную композицию, сотворенную самой природой».

Победителем чемпионата, собравшим наибольшее количество грибов, стала Даяна Санс Пенья, представлявшая Республику Кубу, с результатом 7 килограммов 300 граммов. Второе место у Ирины Морозовой из Рязани (7,1 кг), третье – у Ольги Гремякиной из села Поляны (6,4 кг).

В командном первенстве абсолютное лидерство за акционерным обществом «Гранит» – 23 килограмма 600 граммов. Приз вручили и самому юному участнику – двухлетней Валентине Тарасиковой из Рязани. А гость из Индии – будущий хирург Камаедин Сираджудин увез подаренную картину и, конечно же, все краски светлой осени и грибного великолепия, на которые столь щедра природа в рязанской деревеньке с ласковым названием. Для участников фестиваля сварили 100 литров супа из белых грибов.