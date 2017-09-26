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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Скутерист из Москвы погиб в ДТП в Рязанской области

11:09 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло в субботу в 16.50 на 13-м километре автодороги Ряжск-Журавинка-Марчуки в Ряжском районе. 41-летний житель Москвы ехал за рулем скутера «Симфония». Мужчина не справился с управлением, и скутер вылетел в кювет и перевернулся. Водитель погиб на месте, его 42-летняя пассажирка, также жительница столицы, получила травмы. Как сообщает ведомство, водительских прав нужной категории у скутериста не было.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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