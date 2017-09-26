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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани мотоцикл столкнулся с иномаркой

11:11 / Происшествия

ДТП произошло в воскресенье в 16.30 на улице Связи у дома 29/20 в Рязани, сообщает сайт УМВД России по области. Автомобиль «Ниссан X-TRAIL», за рулем которого находилась 36-летняя рязанка, столкнулся с мотоциклом «Стелс FLAME». Мотоцикл двигался в попутном направлении, и водитель собирался поворачивать налево. Установлено, что за рулем мотоцикла находился 17-летний юноша без прав. У него не было мотошлема и соответствующей экипировки. В ДТП он получил травмы и был доставлен в больницу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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