В Рязани мотоцикл столкнулся с иномаркой

ДТП произошло в воскресенье в 16.30 на улице Связи у дома 29/20 в Рязани, сообщает сайт УМВД России по области. Автомобиль «Ниссан X-TRAIL», за рулем которого находилась 36-летняя рязанка, столкнулся с мотоциклом «Стелс FLAME». Мотоцикл двигался в попутном направлении, и водитель собирался поворачивать налево. Установлено, что за рулем мотоцикла находился 17-летний юноша без прав. У него не было мотошлема и соответствующей экипировки. В ДТП он получил травмы и был доставлен в больницу.