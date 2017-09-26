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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани по ряду адресов отключили холодную воду

11:23 / Актуально

Сайт администрации областного центра сообщает, что в связи с ремонтными работами на водопроводе сегодня до 16.00 отключили подачу холодной воды по адресам:

ул. Куйбышевское шоссе, дома с 19 по 29, д. 23 (общежитие);

ул. Стройкова, д. 49;

ул. 6-я Линия, д. 18, д. 20;

ул. 2-я Механизаторов, дома со 2 по 18, дома с 1 по 35;

ул. Ушинского, дома с 1 по 15, дома с 6 по 14;

ул. проезд Ушинского;

ул. Попова, дома с 33 по 51;

ул. Полиграфистов, д. 1, д. 2, д. 3;

ул. Луговая, д. 29, д. 33;

До окончания ремонтных работ отключена холодная вода в домах 4 и 6 по ул. Энгельса.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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