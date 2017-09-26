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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской областной филармонии состоялось открытие 79 концертного сезона

11:26 / Культура
В Рязанской областной филармонии состоялось открытие 79 концертного сезона

С началом нового музыкального сезона рязанцев поздравила директор Рязанской областной филармонии Галина Соколова. Она заверила публику, что в этом сезоне рязанцев ждут новые открытия и встречи с известными исполнителями. Она также отметила: теперь у филармонии появился собственный логотип и виртуальный концертный зал. Это позволит жителям городов и сел Рязанской области в прямом эфире не только услышать, но и увидеть происходящее на сцене.

Пилотная трансляция регионального виртуального концертного зала будет осуществляться на три площадки – Батуринскую сельскую библиотеку, центральную библиотеку Рыбновского района и культурно-спортивный центр села Малинищи Пронского района.

В день открытия нового концертного сезона в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под руководством Сергея Оселкова выступил виолончелист – заслуженный артист России Борис Андрианов.

В этот вечер со сцены звучали Концерт для виолончели с оркестром си минор Антонина Дворжака и Симфония №1 до минор Иоганнеса Брамса.

После первого отделения состоялась автограф-сессия с Андриановым, на которой можно было пообщаться с музыкантом.

Фото Сергея Газетова

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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