В Рязани стартовал городской конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня стартовал восемнадцатый конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Пешеход. Пассажир. Водитель – 2017». Он проводится среди учащихся образовательных организаций для пропаганды безопасности дорожного движения и совершенствования работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Конкурс проводится в два этапа: 1 этап – учрежденческий, 2 этап – городской.

Работы участников разных возрастных групп, начиная от школьников младших классов, заканчивая педагогами, будут оценивать по следующим направлениям:

Художественно-изобразительное творчество «Волшебная кисть»: рисунки и плакаты на тему: «Грамотный участник дорожного движения – безопасная дорога».

«Юный фотограф»: фотоработы на тему «Маленький пассажир под дополнительной охраной».

«Юный дизайнер». В данной номинации учащимся предлагается разработать свой дизайн световозвращательного элемента, который можно носить на одежде, на сумке, ранце и т.д.

«Дети говорят»: письмо-обращение детей к взрослым о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

«Педагоги обучают» – «Физминутка с ПДД». Разработка активной физминутки для любого урока и любой возрастной категории детей. Должна содержать требования правил дорожного движения и призыв их соблюдать в комплексе с физическими упражнениями.

Итоги конкурса будут подведены в конце октября.