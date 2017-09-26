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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Житель Тулы в Рязани избил и ограбил прохожего

12:40 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился житель областного центра, который рассказал, что ночью на улице Шевченко он попросил у прохожего сигарету, а тот набросился на него с кулаками и забрал телефон. Полицейские провели проверку и выяснили, что к преступлению мог быть причастен 19-летний гражданин Республики Азербайджан, постоянно проживающий в Туле. Он приехал в Рязань в гости к своей знакомой. После совершения преступления молодой человек уехал.

Оперативники выехали в Тулу, разыскали и задержали злоумышленника. Иностранец заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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