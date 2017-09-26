В Рязанской области задержали похитителя домашнего скота

На «счету» злоумышленника – 7 коров и два поросенка

Как сообщает сайт УМВД России по области, в августе и сентябре в полицию стали поступать заявления от жителей области о кражах домашнего скота. 46-летний житель деревни Совка Ряжского района, придя утром на луг, чтобы напоить пасшихся животных, недосчитался двух телок. Через три недели история повторилась – у того же хозяина с пастбища увели еще одно животное.

В Александро-Невском районе из сарая 71-летнего жителя деревни Мары пропали две телки, а 47-летняя жительница села Ново-Тишево недосчиталась двух молодых бычков и двух поросят.

В каждом случае на места выезжали следственно-оперативные группы, полицейские тщательно вели поиски. Экспертам удалось обнаружить следы протектора шин. Полицейские проверяли подозрительный транспорт, появлявшийся в районах.

В результате подозрение пало на 45-летнего жителя Михайлова. Сотрудники уголовного-розыска задержали подозреваемого.

Установлено, что злоумышленник арендовал автомобиль «Жигули» 6-й модели, демонтировал заднее сиденье и объезжал села соседних районов, где присматривал молодых животных. В ночное время он уводил телят с луга или из плохо закрытых сараев и помещал их в салон автомобиля. После этого мужчина передавал криминальную добычу своим знакомым для последующей продажи.