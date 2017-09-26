Ночью в Рязани горели 4 автомобиля

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 03.12 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о том, что на улице Чапаева в Рязани загорелся автомобиль. Огонь уничтожил одну машину, еще три повреждены. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы.