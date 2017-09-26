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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Ночью в Рязани горели 4 автомобиля

13:04 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 03.12 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о том, что на улице Чапаева в Рязани загорелся автомобиль. Огонь уничтожил одну машину, еще три повреждены. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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