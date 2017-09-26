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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцы отличились на Московском марафоне

13:12 / Спорт
Рязанцы отличились на Московском марафоне

В минувшее воскресенье в Москве прошел V Промсвязьбанк московский марафон. На старт двух традиционных дистанций – 42 километра 195 метров и 10 километров – вышло более 30 тысяч бегунов (из них две тысячи зарубежных спортсменов), в том числе 50 легкоатлетов из Рязани. Большинство из них – представители клуба любителей бега «Рязань». Это Тимофей Кюн, Ольга Стрелкова, Владимир Московкин, Александр Хищенко, Виктор Степашкин, Василий Жиженков, Михаил Ванишев, Дмитрий Лахтиков и другие.

У женщин в абсолютном зачете победительницей стала прошлогодняя обладательница Кубка России в этой дисциплине Сардана Трофимова из Якутска, которая более чем на две минуты улучшила рекорд трассы, преодолев марафонскую дистанцию за 2 часа 30 минут 29 секунд.

В возрастной группе женщин 40–44 лет третий результат – 3 часа 26 минут 43 секунды – показала рязанка, специальный корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Светлана Максимова. Первой здесь была Анна Михайлова – 3 часа 22 минуты 28 секунды.

У мужчин абсолютным победителем марафона второй год подряд стал серебряный призер чемпионата России-2017 в этой дисциплине Артем Алексеев (Уфа) – 2 часа 14 минут 15 секунд.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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