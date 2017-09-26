В Рязанской области сгорели жилой дом и сарай

Сообщение о пожаре в деревне Горбуновка Сасовского района поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 02.34, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Огонь уничтожил жилой дом и хозяйственную постройку. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 сотрудника Государственной противопожарной службы.