В Рязанской области уничтожили заросли дикой конопли на общей площади более 300 квадратных метров

Как сообщает сайт регионального УМВД России, сотрудники полиции в трех районах области ликвидировали заросли дикорастущей конопли на общей площади 159 квадратных метров.

В Пронском районе участковые уполномоченные полиции во время проверки территории выявили заросли дикорастущей конопли на площади 100 квадратных метров.

Сотрудники Шиловского межмуниципального отдела МВД России обнаружили каннабис, разросшийся на площади 50 квадратных метров.

В Рязанском районе полицейские выявили заросли конопли на площади 9 квадратных метров.

Наркосодержащие растения уничтожили.