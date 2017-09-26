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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанские журналисты участвуют в XXI фестивале журналистов «Вся Россия – 2017»

13:31 / Общество
Газету «Рязанские ведомости» представляют главный редактор Галина Зайцева и ведущий корреспондент Ольга Драган
Рязанские журналисты участвуют в XXI фестивале журналистов «Вся Россия – 2017»

Открытие XXI фестиваля журналистов «Вся Россия – 2017» состоялось вчера в Дагомысе (Краснодарский край). Форум проходит по 29 сентября.

В фестивале принимают участие российские и иностранные журналисты, со своими докладами выступят руководители российских органов власти, ЮНЕСКО, Международной федерации журналистов, Европарламента. Планируется и проведение профессиональных конкурсов, в их числе «Лучший социальный проект», «Лучший дизайн», «Лучший фоторепортер».

Вчера в рамках фестиваля был проведено заседание федеративного совета Союза журналистов России. На нем было принято решение провести съезд Союза 25 ноября этого года.

В первый день форума активно велась работа в секциях. В частности, обсуждались вопросы: жива ли сейчас печатная журналистика, как будет развиваться Интернет-журналистика. Председатель Комитета по СМИ Госдумы РФ, секретарь Союза журналистов России Леонид Левин рассказал о том, какие законопроекты, касающиеся средств массовой информации, рассматриваются в настоящее время в Госдуме.

Фото с сайта Союза журналистов России

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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