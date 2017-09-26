Нити Арена
16:29 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
131

Рязанская студентка стала второй на чемпионате «Молодые профессионалы» в Нижнем Новгороде

13:46 / Общество

В Нижнем Новгороде прошёл IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills Russia). Как сообщает портал учреждений здравоохранения области, студентка четвертого курса рязанского медколледжа Надежда Евстифеева (специальность «Сестринское дело») заняла второе место.

Рязанка прошла испытания по компетенции «Медицинский и социальный уход». По результатам выполнения конкурсных заданий («доказательный» уход в условиях хосписа и стационара, обучение пациента в домашних условиях и оказание неотложной помощи) она набрала 79,46 балла, показав второй результат в рейтинге.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанские журналисты участвуют в XXI фестивале журналистов «Вся Россия – 2017»

В Рязанской области уничтожили заросли дикой конопли на общей площади более 300 квадратных метров

За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 8 пожаров

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
12:47
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 37 ДТП
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы