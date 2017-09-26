Рязанская студентка стала второй на чемпионате «Молодые профессионалы» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошёл IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills Russia). Как сообщает портал учреждений здравоохранения области, студентка четвертого курса рязанского медколледжа Надежда Евстифеева (специальность «Сестринское дело») заняла второе место.

Рязанка прошла испытания по компетенции «Медицинский и социальный уход». По результатам выполнения конкурсных заданий («доказательный» уход в условиях хосписа и стационара, обучение пациента в домашних условиях и оказание неотложной помощи) она набрала 79,46 балла, показав второй результат в рейтинге.