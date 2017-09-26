Более 120 рязанских школьников выйдут на «ПрофСтарт»

Как сообщает сайт администрации областного центра, в этом учебном году более 120 школьников из 40 образовательных учреждений Рязани примут участие в работе объединения «ПрофСтарт». Для подростков проведут различные профориентационные курсы, ребята побывают на экскурсиях, примут участие в практических занятиях.

С программой профориентационного объединения «ПрофСтарт» на этот учебный год рязанские школьники могли ознакомиться в рамках ее презентации, состоявшейся 22 сентября в областной универсальной научной библиотеке имени Горького. Программа этого года подразумевает курсы «Основы деловой коммуникации», «Планирование профессиональной деятельности», «Технологии поиска работы», а также курс различных практических занятий по профориентации.