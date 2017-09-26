В Рязани ликвидируют последствия короткого замыкания на подстанции МУП «РГРЭС»

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня, из-за замыкания на подстанции МУП «РМПС» в 11.30 произошло

кратковременное отключение электроэнергии, была прекращена подача электричества на ряд жилых домов и социальных объектов, расположенных на улицах Рыбацкой, Затинной, Ленина, Горького, Радищева, площади Соборной. В настоящее время специалисты предприятия устанавливают причины повреждения и работают над ликвидацией его последствий.

По предварительной оценке специалистов РГРЭС, устранения нарушений планируется до 16.00.