В Рязани осудили бывшего следователя

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, вынесен приговор бывшему старшему следователю одного из районных отделов следственного управления при УМВД России по городу Рязани Андрею Черенкову. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном и особо крупном размерах).

Следствием и судом установлено, что в августе 2014 года Черенков договорился с гражданином, занимающимся незаконной реализацией алкогольной продукцией в Рязани, не привлекать его к установленной законом ответственности. Для этого гражданин должен был передавать ежемесячно 70 тысяч рублей якобы в качестве взятки для должностных лиц районного отдела полиции, уполномоченных реагировать на факты незаконной продажи алкоголя. При этом Черенков деньги передавать никому не собирался. С сентября 2014 года по июль 2015 года он получал от гражданина оговоренную сумму, получив в общей сложности 770 тысяч рублей. Когда нарушитель открыл вторую точку по незаконной реализации алкогольной продукции в одном из рязанских гаражных кооперативов, сотрудник полиции увеличил размер ежемесячного платежа и получил в августе - октябре 2015 года еще 300 тысяч рублей.

28 декабря 2015 года ему передали очередную «долю» в размере 100 тысяч рублей. В момент передачи денег Черенкова задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России.

В ходе следствия было установлено, что в указанный период времени Черенков получил от этого же гражданина под предлогом передачи уполномоченным сотрудникам полиции еще 150 тысяч рублей за устранение конкурента, также занимавшегося незаконной реализацией алкогольной продукции. В действительности данную денежную сумму он передавать никому не намеревался и присвоил.

Приговором суда Черенкову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.