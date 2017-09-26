В водохранилище на территории Рязанской области обнаружили труп

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 09.50 спасатели поисковой спасательной станции на воде из водохранилища в городе Новомичуринске Пронского района подняли тело мужчины. К работам привлекались 1 единица техники, 4 человека поисково-спасательной службы на воде.