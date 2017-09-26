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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанские легкоатлеты приняли участие в 44 BMW BERLIN-MARATHON серии Abbott World Marathon Majors

14:12 / Спорт
Рязанские легкоатлеты приняли участие в 44 BMW BERLIN-MARATHON серии Abbott World Marathon Majors

В марафоне, прошедшем вчера в Берлине, участвовало рекордное число бегунов – 43 852 человека из 137 стран. Трое легкоатлетов – Николай Кириллов, Александр Сидоров и Дмитрий Серебряков – представляли клуб любителей бега «Рязань». На дистанции 42 километра 195 метров рязанские спортсмены показали результаты 3 часа 33 минуты 30 секунд, 3 часа 18 минут, 2 часа 59 минут 44 секунды соответственно.

По словам рязанских участников, один из главных марафонов мира оставил незабываемое впечатление, несмотря на то что всю ночь накануне в Берлине шел дождь, который продолжал моросить почти на протяжении всей дистанции забега.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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