Рязанские легкоатлеты приняли участие в 44 BMW BERLIN-MARATHON серии Abbott World Marathon Majors

В марафоне, прошедшем вчера в Берлине, участвовало рекордное число бегунов – 43 852 человека из 137 стран. Трое легкоатлетов – Николай Кириллов, Александр Сидоров и Дмитрий Серебряков – представляли клуб любителей бега «Рязань». На дистанции 42 километра 195 метров рязанские спортсмены показали результаты 3 часа 33 минуты 30 секунд, 3 часа 18 минут, 2 часа 59 минут 44 секунды соответственно.

По словам рязанских участников, один из главных марафонов мира оставил незабываемое впечатление, несмотря на то что всю ночь накануне в Берлине шел дождь, который продолжал моросить почти на протяжении всей дистанции забега.