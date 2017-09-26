Корреспондент газеты «Рязанские ведомости» стал участником программы «Москва событийная»

Корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Вячеслав Астафьев принял участие в пресс-туре, организованном департаментом спорта и туризма правительства Москвы. Туристическая компания «Интер-рус» и ассоциация по внутреннему и въездному туризму «Мостурклуб», объединяющая московских туроператоров, на три дня пригласила в столицу журналистов российских регионов.

По словам генерального директора ассоциации туроператоров Татьяны Козловской, что-то хорошее есть в регионах, и москвичи об этом хотели бы узнать, а также за последние годы преобразилась Москва, наполненная многочисленными интересными событиями, которые региональным журналистам важно показать.

В ходе трехдневного тура представители СМИ полюбовались Москвой с самой высокой смотровой площадки Европы (высота 354 метра) комплекса «Москва-сити», узнали о том, как столица готовится к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, приняли участие в VII Московском международном фестивале «Круг Света», совершили автобусную и теплоходную прогулки.

В ходе поездки участники проекта «Москва событийная» увидели, что туризм в столице активно развивается. Москва сейчас стремится к тому, чтобы ВВП от туризма был не менее 10 процентов. Пресс-тур – один из проектов, который работает на развитие туризма. Ведь можно многое иметь, но мы не всегда умеем себя преподнести. В этом, считают организаторы пресс-тура, важна роль средств массовой информации. Москва за три дня показала нам интересные, масштабные и значимые для туристов события.

Департамент спорта и туризма правительства Москвы объявил для них и всех желающих конкурс на лучшую журналистскую работу о Москве. Итоги будут подведены в декабре 2017 года.