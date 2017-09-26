Соборную версту пробежало более тысячи рязанских легкоатлетов

Вчера в областном центре состоялись 24-е традиционные легкоатлетические соревнования «Рязанская Соборная верста», собравшие более тысячи человек: профессиональных спортсменов, воспитанников спортивных школ и всех, кто любит активно проводить свободное время.

«Соборную версту» бежали легенды рязанского любительского спорта – Владимир Спорыхин, Валентина Бирюкова, супруги Петровские. В элитном забеге на дистанции 6 верст, которую преодолели мужчины, первым стал Александр Именин (УВД) с результатом 15 минут 32,1 секунды; вторым – Максим Кузнецов (СДЮШОР «Олимпиец»), результат – 16 минут 11,5 секунды; третьим – Денис Барыкин (СДЮШ «Ника»), результат – 16 минут 42,8 секунды. В женском элитном забеге на 3 версты победили Татьяна Сычева (8 минут 42 секунды), Анастасия Луковникова (9 минут 12,2 секунды), Ольга Абрамова (9 минут 46,5 секунды).