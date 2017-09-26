Следователи проводят проверку по инциденту на ГРЭС в Новомичуринске Рязанской области

Там воспламенилась угольная смесь, один человек пострадал

Как сообщает сайт следственного управления СК России по Рязанской области, проводится доследственная проверка по факту инцидента, произошедшего около 2 часов ночи 23 сентября этого года на Рязанской ГРЭС, расположенной в городе Новомичуринске.

В одном из цехов предприятия воспламенилась угольная смесь. В результате инцидента пострадал один работник предприятия. С незначительными ожогами он был госпитализирован.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.