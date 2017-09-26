Пожар произошел вчера днем в деревне Мальцево Касимовского района. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» в 13.23. Деревянный дачный дом был полностью уничтожен огнем. В пожаре погибли 2 человека. В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и устанавливают ущерб. На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 9 сотрудников Государственной противопожарной службы.
Пожар в деревне Мальцево Рязанской области тушили 4 пожарных расчета
15:36 25.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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