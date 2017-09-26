Спортсмены из Рязанской области завоевали 11 наград первенства мира по универсальному бою

Соревнования проходили в Калужской области в течение четырех дней, сообщает сайт правительства области. В них приняли участие спортсмены в возрасте 14-17 лет. В составе сборной команды России, наряду с представителями других регионов, за победу боролись рязанцы.

По итогам первенства в дисциплине «Лайт» рязанские спортсмены завоевали две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей. В своих категориях победителями стали Дарья Кучерова и Игорь Орлов. Серебряных наград удостоены Виталий Горинский, Ян Подольский и Данила Белкин, бронзовых – Максим Чекмарев, Виктория Штатных, Анастасия Романова, Артем Конуркин, Данила Арсеньев и Дарья Белоножко. Спортсмены тренируются в спортшколах «Арена», «Витязь», «Юпитер» и «Евпатий Коловрат» под руководством Тагира Казимова, Павла Стенина, Дмитрия Марона, Олега Бушменкова, Сергея Борискина, Романа Брагина и Анвара Хабиева.