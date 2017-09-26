Нити Арена
16:29 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
109

Спортсмены из Рязанской области завоевали 11 наград первенства мира по универсальному бою

15:41 / Спорт

Соревнования проходили в Калужской области в течение четырех дней, сообщает сайт правительства области. В них приняли участие спортсмены в возрасте 14-17 лет. В составе сборной команды России, наряду с представителями других регионов, за победу боролись рязанцы.

По итогам первенства в дисциплине «Лайт» рязанские спортсмены завоевали две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей. В своих категориях победителями стали Дарья Кучерова и Игорь Орлов. Серебряных наград удостоены Виталий Горинский, Ян Подольский и Данила Белкин, бронзовых – Максим Чекмарев, Виктория Штатных, Анастасия Романова, Артем Конуркин, Данила Арсеньев и Дарья Белоножко. Спортсмены тренируются в спортшколах «Арена», «Витязь», «Юпитер» и «Евпатий Коловрат» под руководством Тагира Казимова, Павла Стенина, Дмитрия Марона, Олега Бушменкова, Сергея Борискина, Романа Брагина и Анвара Хабиева.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Соборную версту пробежало более тысячи рязанских легкоатлетов

Рязанские легкоатлеты приняли участие в 44 BMW BERLIN-MARATHON серии Abbott World Marathon Majors

Рязанцы отличились на Московском марафоне

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
12:47
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 37 ДТП
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы