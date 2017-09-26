В пяти районах Рязанской области завершили уборку зерновых

На сегодняшний день зерновые культуры обмолочены на площади 535 тысяч га, это 94,7 процента от общего объема, сообщает сайт правительства области. При этом пять районов региона уже завершили уборку зерна. Намолочено 2046,3 тысячи тонн, это на 594,8 тысячи тонн выше показателей прошлого года. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по области составляет 38,3 ц/га, это на 26,8 процента больше, чем в 2016 году.

Сахарная свекла выкопана на площади 2,8 тысячи га (36,3 процента), картофель – на 1895 га (39,9 процента), овощи убраны на 161,5 га (17,5 процента). Рапс и сурепица обмолочены на 34,5 тысычи га (91,6 процента), соя – на 1,6 тысячи га (10,6 процента). Рязанские аграрии приступили к уборке подсолнечника.

Продолжаются также другие сельскохозяйственные работы. Поднято 153,4 тысячи га зяби (36,5 процента от плана), посеяно 280,3 тысячи га озимых культур (94,8 процента). Заготовлено 417,3 тысячи тонн сенажа, 213,1 тысячи тонн силоса и 126,3 тысячи тонн сена.