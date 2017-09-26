В Рязанской области выявили 44 нарушения в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг

Специалисты Государственной инспекции жилищного и строительного надзора области с 18 по 22 сентября провели 54 проверки в отношении управляющих компаний и ТСЖ. Было выявлено 44 нарушения в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, организациям выданы соответствующие предписания для их устранения.

Рабочие группы побывали в шести многоквартирных домах где проверили ход капитального ремонта. По выявленным нарушениям Фонду капитального ремонта многоквартирных домов области выданы соответствующие предписания.