Рязанский областной перинатальный центр признан лучшим по итогам IV всероссийской премии «Первые лица»

Премия «Первые лица» учреждена Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины и Обществом по развитию медицины и здравоохранения, сообщает сайт правительства области. По итогам конкурсного отбора победителем в подноминации «Организация/учреждение года» стал Рязанский областной клинический перинатальный центр (номинация «Открытие года»).

Награждение лауреатов и призеров состоялось в ходе XII ежегодного конгресса специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество», который проходит в Москве. В нем принимают участие около 1500 специалистов. Рязанский регион представляет делегация врачей из медицинских организаций областной службы родовспоможения и детства. В рамках конгресса ведущие российские и зарубежные специалисты обсуждают актуальные научно-практические вопросы современной перинатологии, инновационные методы профилактики, диагностики, лечения заболеваний, перспективы развития медицины и совершенствования технологий.