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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Во время пожара в Рязани пострадал человек

16:36 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 10.58 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Новоселов в Рязани. Пожар произошел в квартире на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавший. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 19 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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