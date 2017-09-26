В Рязанской области состоялся III Межрегиональный есенинский молодежный фестиваль театрального творчества «Тот образ во мне не угас…»

В фестивале приняли участие 11 театральных коллективов и исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Московской и Рязанской областей

Он прошел в государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в рамках «Есенинских дней».

В этом году фестиваль был посвящен революционным событиям 1917-го, нашедшим отражение в поэме С.А. Есенина «Анна Снегина», сообщает сайт государственного музея-заповедника С.А. Есенина. Ярче всего тема революции прозвучала в спектакле «Русь бесприютная» московского театра «Мечты» (автор и режиссер Ярослав Шевалдов). Была заявлена она и во фрагменте спектакля «Есенин-страна» театра «Переход» Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина (режиссер Геннадий Кириллов)

В моноспектакле «Черный человек» сыграл Анатолий Чистов (театр «Лица» клуб «Феникс», Москва, режиссер Иван Прончев). Москвичка Мария Мутлова (камерный театр кукол «Сольвейг») посвятила моноспектакль «Новеллы кукольной жизни» памяти своего учителя режиссера и артиста театра кукол Андрея Денникова. Петербуржец Максим Плетнев рассказал о константиновском детстве Сергея Есенина в моноспектакле «Гой ты Русь моя, родная» (режиссер Лилия Тимирзянова).

Перед гостями выступили воспитанники школьных творческих объединений и сложившиеся коллективы. Спектакли оценивало жюри под руководством кандидата искусствоведения доцента Рязанского филиала Московского государственного института культуры режиссера Романа Маркина и заслуженного работника культуры России ведущего научного сотрудника музея-заповедника С.А. Есенина Константина Воронцова. Концерт для участников фестиваля дал песенно-инструментальный ансамбль музея-заповедника С.А. Есенина «Радуница» (руководитель заслуженный деятель культуры России Александр Ермаков).