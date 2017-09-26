Нити Арена
16:28 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
116

В Рязанской области стартует образовательная программа «Ты – предприниматель»

16:44 / Актуально
С 29 сентября по 14 декабря молодые и начинающие предприниматели от 14 до 30 лет смогут принять участие в нескольких бесплатных образовательных проектах

Отборочные собеседования для участия в программе пройдут с 27 по 29 сентября. Каждый участник сможет задать вопросы экспертам, пройти небольшой тест и выбрать для себя один из проектов программы.

В октябре пройдут два интенсивных тренинга для действующих предпринимателей с участием федеральных экспертов, а в ноябре стартует курс «От идеи до бизнеса», на котором участники постигнут азы предпринимательской грамотности и разработают бизнес-план.

Кроме того, молодые предприниматели побывают на трех выездных экскурсиях на предприятия Рязани и области, ознакомятся с производством.

Самые активные участники программы «Ты – предприниматель» получат возможность посетить федеральные бизнес-мероприятия и познакомиться с коллегами в других регионах. Завершит программу 14 декабря V областной форум «Молодежь и малый бизнес», где федеральные тренеры проведут мастер-классы, а еще будут работать интерактивные площадки.

Подробную информацию обо всех запланированных мероприятиях можно найти на официальном сайте программы molpred62.ru и по телефонам 70-14-44 и 99-51-50.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Завтра в Рязанской области будет туманно и морозно

В Рязани ликвидируют последствия короткого замыкания на подстанции МУП «РГРЭС»

В Рязани по ряду адресов отключили холодную воду

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
12:47
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 37 ДТП
12:42
Рязанцам предложили поучаствовать в составлении программы проекта «Фестивальное лето» будущего года
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы