В Рязанской области стартует образовательная программа «Ты – предприниматель»

С 29 сентября по 14 декабря молодые и начинающие предприниматели от 14 до 30 лет смогут принять участие в нескольких бесплатных образовательных проектах

Отборочные собеседования для участия в программе пройдут с 27 по 29 сентября. Каждый участник сможет задать вопросы экспертам, пройти небольшой тест и выбрать для себя один из проектов программы.

В октябре пройдут два интенсивных тренинга для действующих предпринимателей с участием федеральных экспертов, а в ноябре стартует курс «От идеи до бизнеса», на котором участники постигнут азы предпринимательской грамотности и разработают бизнес-план.

Кроме того, молодые предприниматели побывают на трех выездных экскурсиях на предприятия Рязани и области, ознакомятся с производством.

Самые активные участники программы «Ты – предприниматель» получат возможность посетить федеральные бизнес-мероприятия и познакомиться с коллегами в других регионах. Завершит программу 14 декабря V областной форум «Молодежь и малый бизнес», где федеральные тренеры проведут мастер-классы, а еще будут работать интерактивные площадки.

Подробную информацию обо всех запланированных мероприятиях можно найти на официальном сайте программы molpred62.ru и по телефонам 70-14-44 и 99-51-50.