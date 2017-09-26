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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани завершились соревнования по игре в городки, посвященные памяти академика И.П. Павлова

16:57 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, в субботу, 23 сентября, в Рязани прошел заключительный этап соревнований по игре в городки, посвященных памяти И.П. Павлова, среди учащихся общеобразовательных школ города. Среди юношеских команд победу одержали ученики школы №1, на втором месте – учащиеся школы №45, тройку лидеров замкнула школа №38. Первое место среди девичьих команд у школы №7, второе и третье завоевали представительницы 55-й и 38-й школ. Результаты турнира пойдут в зачет Спартакиады школьников города Рязани.

Победителей соревнований получили призы, медали и грамоты управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани. Призерам вручили подарки, грамоты и медали соответствующих степеней, командам – кубки и грамоты.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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