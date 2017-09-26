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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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За четыре дня в Рязани ликвидировали дорожные ямы на 7 участках улиц

17:02 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, с начала дорожно-ремонтной кампании этого года в Рязани сданы в эксплуатацию после ремонта 20 объектов улично-дорожной сети, еще 12 – находятся в работе. В настоящее время ведется дорожный ремонт на участках по улицам Урицкого, Юннатов, Радищева, Мервинской, Полевой, Полонского, Вокзальной, Новоселковской, 7-у Мервинскому проезду, проезду Яблочкова, на участке улицы Братиславской от Гагарина до Островского, на Куйбышевском шоссе.

С 21 по 24 сентября на улицах Карла Маркса, Ленинского Комсомола, Станкозаводской, 1-м Осеннем переулке, 1-м проезде Осипенко, Татарском переулке, участке от улицы Гагарина до спортивного комплекса «Буревестник» ликвидировали дорожные ямы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 сентября 2017 года
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